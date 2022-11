«Ai Burattini» un posto nella Guida Michelin

La Guida Michelin non è solo sinonimo di locali costosi e stellati. D al 1997 è stata infatti introdotta la faccina compiaciuta di un goloso Bibendum, con i locali «Bib Gourmand», che identificano ristoranti in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Mentre si avvicina la presentazione ufficiale della 68a «Rossa», in programma martedì in Franciacorta, i curatori della guida hanno anticipato i 29 nuovi «Bib Gourmand», fra i quali figura anche una new entry bergamasca: «Ai Burattini» di Adrara San Martino, che prende il nome dal fatto che un tempo era teatro di spettacoli che i viandanti inscenavano nel cortile del locale.