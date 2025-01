Al bar per bere un caffè, investito da un’auto: muore Costante Bonomelli

Si era incamminato per andare a bere il caffè, salutare gli amici e poi raggiungere la chiesa per dare una mano al parroco a preparare l’altare e attendere l’inizio della Messa. Ma Costante Bonomelli, 84 anni di Costa Volpino, mercoledì mattina è stato investito, in via Nazionale, da un’auto che lo ha fatto cadere a terra e ha battuto la testa sul cordolo di un marciapiede. Portato con l’eliambulanza al «Papa Giovanni» di Bergamo , è morto poche ore dopo lasciando nel dolore i familiari e l’intera comunità di Corti.

Travolto da un giovane alla guida

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7. In base ai racconti dei figli Giancarlo, Paola e Terry, era quello il consueto orario che segnava l’inizio delle sue attività quotidiane: la moglie Rachele Guizzetti si era diretta verso Lovere, per raggiungere la chiesa delle suore clarisse, mentre lui a piedi si era diretto verso la zona dei portici di Costa Volpino; percorsi circa 200 metri, aveva superato la rotatoria del cinema tra via Torrione e via Nazionale e aveva proseguito lungo questa strada. Poi aveva iniziato ad attraversarla per raggiungere il bar dove ad aspettarlo c’era il suo solito caffè; ieri però un’auto guidata da un giovane che proveniva da via Torrione e aveva svoltato verso destra, lo ha urtato e gli ha fatto perdere l’equilibrio. L’automobilista si è subito fermato per chiamare i soccorsi, ma l’allarme era già stato lanciato dagli altri automobilisti in transito: nonostante fosse ancora buio, erano già numerosi le auto in viaggio. Sul posto è quindi arrivata l’autoambulanza della Croce Blu di Lovere mentre nella piazzola di atterraggio vicina all’Oglio è arrivata l’eliambulanza decollata da Sondrio che ha preso in consegna Costante Bonomelli e lo ha portato d’urgenza al «Papa Giovanni». Poco prima delle 11, il suo cuore ha cessato di battere.

«Il nostro papà – raccontano i figli – era una persona benvoluta da tutti: stiamo ricevendo tantissime chiamate e messaggi, la dimostrazione che era proprio vero quando gli dicevamo che era sempre disponibile verso tutti» «Il nostro papà – raccontano i figli – era una persona benvoluta da tutti: stiamo ricevendo tantissime chiamate e messaggi, la dimostrazione che era proprio vero quando gli dicevamo che era sempre disponibile verso tutti». In parrocchia a Corti era lui a stare sul presbiterio con i parroci durante i funerali, un chierichetto «fuori età» che accompagnava per l’ultimo saluto tanti coetanei con commozione e affetto. Sabato pomeriggio la chiesa sarà piena per lui. I funerali saranno celebrati alle 15 dopo che ieri sera la camera ardente è stata allestita nella sala del commiato di via Nazionale, a pochi metri dalla sua abitazione.

Semplice, disponibile e buono

«Semplice, disponibile, buono» così lo definiscono tutti; il cognato Agostino Guizzetti aggiunge un ricordo personale: «Prima di andare a lavorare come operaio alla Dalmine, aveva lavorato con me come camionista: ha girato tutta Italia e non ha mai fatto un incidente. In via Nazionale e in via Torrione era lui, quando capitava, che aiutava le altre persone ad attraversare la strada chiedendo alle auto in transito di fermarsi».