Ambulanza in sirena speronata da un’auto a Sarnico: ferita lieve una donna di 81 anni

Attimi di apprensione lungo la litoranea a Sarnico nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio. Un’auto si è scontrata con un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino che stava andando a Tavernola per un intervento di soccorso in emergenza urgenza. È successo poco prima delle 16.30 e sul posto si sono subito recati gli agenti della Polizia locale di Sarnico per i rilievi del caso e spostare i mezzi da via Predore. Per fortuna nessuno si è ferito gravemente.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, una 81enne di Sarnico alla guida di una Citroen C3 stava uscendo da uno dei garage posti lungo la strada, tra via Poggio Fiorito e via Predore. Nell’immettersi sulla statale 469 la conducente non si sarebbe accorta dell’ambulanza della Croce Blu che stava arrivando a velocità sostenuta perché allertata da Tavernola in codice rosso a causa di un malore improvviso.

LA Citroen C3 coinvolta nell’incidente con un’ambulanza a Sarnico Il danno all’ambulanza coinvolta nell’incidente di Sarnico

Sempre secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Sarnico, cui spetterà il compito di verificare l’esatta dinamica dell’accaduto, l’utilitaria ha impattato prima con la parte anteriore del mezzo di soccorso, e poi con una delle fiancate. Illesa la conducente di 81 anni, mentre l’autista dell’ambulanza è stato visitato per il colpo di frusta subito nell’impatto. Stanno bene anche gli altri due volontari del soccorso che si trovavano nel mezzo, che per fortuna non aveva a bordo alcun paziente.