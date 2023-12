Auto cade in una scarpata, volo di 4 metri: feriti gravi ma salvi i due occupanti

Sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale, ma non in pericolo di vita, le due persone che giovedì sera sono state le protagoniste di un terribile incidente stradale accaduto lungo il vecchio tracciato della Statale 42 in località Poltragno, nel territorio di Castro, a pochi metri dal confine con Pianico. Sono finite in un fossato a bordo strada, e sono rimasti a lungo incastrati dentro l’abitacolo, prima che qualcuno riuscisse a dare l’allarme e intervenissero i soccorritori.