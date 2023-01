Auto in bilico, 4 giovani salvati da una catena umana

Un brutto spavento che si è fortunatamente concluso con il migliore degli epiloghi per quattro giovani che, prima dell’alba di domenica, sono stati protagonisti di un ribaltamento in auto a Grumello del Monte . L’episodio pochi minuti prima delle 5 in via dei Morenghi, una strada secondaria utilizzata a quell’ora soprattutto dai ragazzi che escono dal parcheggio della discoteca che si trova proprio a pochi metri di distanza, nei pressi dell’autostrada A4.