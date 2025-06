Bancomat fatto saltare a Sarnico: si costituisce l’ultimo componente della banda del botto

Si costituisce anche l’ultimo componente

Numerose perquisizioni delegate dalla Procura hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Alla luce del concreto pericolo di fuga, è stato disposto il fermo di quattro soggetti, tutti con precedenti penali. Il primo, classe 1990, è stato rintracciato a Vedelago (Treviso) in un campo nomadi. Il secondo, pluripregiudicato, è stato arrestato a Galliera Veneta (Padova), all’interno di una villa. Il terzo, con a carico reati gravi tra cui rapina e concorso in omicidio, è stato bloccato a Desenzano del Garda (Brescia) mentre saliva a bordo della sua Audi S6. Il quarto si è costituito volontariamente il 4 giugno presso il Comando Provinciale di Bergamo, accompagnato dal proprio avvocato.

Ritrovati esplosivo e 16 mila euro

Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto oltre 16.000 euro in contanti , gioielli, attrezzature da scasso, ricetrasmittenti, targhe clonate e una Volkswagen Golf GTI grigia con targa falsificata, già ripresa dalle telecamere della banca colpita. Nel veicolo è stata trovata la carcassa di un bancomat distrutto e tre ordigni artigianali «marmotta» pronti all’uso, oltre a due già utilizzati. L’intervento del Nucleo Artificieri di Milano ha permesso di mettere in sicurezza circa 600 grammi di esplosivo , successivamente fatti brillare nella cava di Zandobbio.

Oltre 80 carabinieri coinvolti

Oltre 80 Carabinieri e il supporto del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio sono stati impiegati nell’operazione. Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali collegamenti con altri furti in abitazione e colpi analoghi registrati negli ultimi mesi nella Bergamasca. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: vige la presunzione d’innocenza per tutti gli indagati fino a eventuale condanna definitiva.