Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 27 Ottobre 2025

Batte la testa e sviene: resta gravissima la bimba di due anni di Telgate

L’INCIDENTE. La piccola sabato sera era con la mamma dai parenti a Palazzolo. Portata alla guardia medica priva di sensi, è ricoverata al «Papa Giovanni» in terapia intensiva.

L’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII
L’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII

Telgate

Stava giocando in casa con il cuginetto di 13 anni quando è caduta e ha battuto la testa sul pavimento: nonostante il tappeto che ha attutito il colpo, il trauma cranico è stato molto esteso e la bambina, di poco meno di due anni, ha perso i sensi. Ora è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime. Lunedì 27 ottobre è ancora in terapia Intensiva.

La dinamica dell’incidente

È successo tutto in pochi istanti, sabato sera a Palazzolo sull’Oglio, dove la bambina di quasi 2 anni era con la mamma, una donna di 30 anni, ospite a casa di alcuni parenti. La famiglia è di origini marocchine, il papà è un operaio e si trova all’estero per lavoro, mentre la mamma è disoccupata. Sono in Italia da anni e vivono a Telgate, la piccola è nata qui. Sabato la mamma è andata a far visita ad alcuni parenti a Palazzolo, portando la piccola con sè. Mentre gli adulti chiacchieravano, la bimba si è messa a giocare con il cuginetto di 13 anni.

All’improvviso è caduta, battendo la testa, poi ha iniziato a vomitare e ha perso i sensi. La mamma e i familiari si sono allarmati e l’hanno subito caricata in auto e portata alla guardia medica di Palazzolo.

I soccorsi e il ricovero al «Papa Giovanni»

Quando è arrivata era già in arresto cardiaco: la madre ha spiegato quello che era successo e il medico ha chiamato il Nue 112. È arrivata un’ambulanza con cui la piccola è stata trasportata in codice rosso, priva di conoscenza, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata ricoverata e la prognosi è riservata, ma le sue condizioni all’arrivo erano gravissime: rischia la vita.

Le indagini per accertare quanto accaduto

Per gli accertamenti sull’accaduto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, che hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione e hanno raccolto le testimonianze della madre e di tutti i familiari presenti, che hanno fornito la stessa versione dei fatti. La bimba non aveva altre ferite o segni di violenza, si esclude ogni altra ipotesi che non sia quella della caduta accidentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

