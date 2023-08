Cade in moto a Grumello, grave un 53enne

L’incidente poco dopo le 17 di martedì 22 agosto a Grumello, su via Europa. Il motociclista, un 53enne del paese, era in sella a una Yamaha: proveniva da Chiuduno per andare verso il centro di Grumello.

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto, è sbalzato dalla due ruote ed è finito a terra. Il suo mezzo è finito contro il muretto che delimita la corsia opposta: due auto sopraggiungevano e fortunatamente sono riuscite ad evitare la moto.

I carabinieri sul luogo dell’incidente

Non ci sono testimoni del momento della caduta del motociclista, sul posto i carabinieri e i soccorsi che hanno trasferito il 53enne in ospedale in condizioni critiche. Con un’ambulanza è stato portato al Papa Giovanni di Bergamo: in condizioni gravi, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.