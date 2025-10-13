Caserma per i vigili del fuoco volontari a Credaro, stanziati i fondi

Via libera, dalla Giunta della Lombardia, alla proposta di schema di convenzione tra Regione, Comune di Credaro e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la costruzione del nuovo edificio che sarà la caserma dei Vigili del fuoco volontari. La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.