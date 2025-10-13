Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 13 Ottobre 2025

Caserma per i vigili del fuoco volontari a Credaro, stanziati i fondi

LA DECISIONE. L’ok della Regione, investimento da 3,15 milioni di euro.

Un rendering estrapolato dal progetto definitivo del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Credaro
Un rendering estrapolato dal progetto definitivo del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Credaro

Credaro

Via libera, dalla Giunta della Lombardia, alla proposta di schema di convenzione tra Regione, Comune di Credaro e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la costruzione del nuovo edificio che sarà la caserma dei Vigili del fuoco volontari. La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

«Regione Lombardia - spiega l’assessore Sertori - investe nella realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Credaro 3.150.000 euro provenienti dal Piano Lombardia e da risorse destinate a interventi speciali a favore della montagna e della ripresa economica».

«Grazie a questo provvedimento - conclude Massimo Sertori - il comune di Credaro e l’intero comprensorio dei Laggi Bergamaschi, avranno a disposizione un nuovo ed efficiente edificio che potrà accogliere i volontari dei Vigili del fuoco e quindi li metterà in condizione di prestare un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credaro
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Bilancio Statale
governo
Massimo Sertori
regione lombardia