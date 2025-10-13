Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 13 Ottobre 2025
Caserma per i vigili del fuoco volontari a Credaro, stanziati i fondi
LA DECISIONE. L’ok della Regione, investimento da 3,15 milioni di euro.
Credaro
Via libera, dalla Giunta della Lombardia, alla proposta di schema di convenzione tra Regione, Comune di Credaro e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la costruzione del nuovo edificio che sarà la caserma dei Vigili del fuoco volontari. La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.
«Regione Lombardia - spiega l’assessore Sertori - investe nella realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Credaro 3.150.000 euro provenienti dal Piano Lombardia e da risorse destinate a interventi speciali a favore della montagna e della ripresa economica».
«Grazie a questo provvedimento - conclude Massimo Sertori - il comune di Credaro e l’intero comprensorio dei Laggi Bergamaschi, avranno a disposizione un nuovo ed efficiente edificio che potrà accogliere i volontari dei Vigili del fuoco e quindi li metterà in condizione di prestare un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza»
© RIPRODUZIONE RISERVATA