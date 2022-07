Ciak, si gira: Netflix sbarca sul Sebino con le star di «The old guard 2»

Bocche cucite e silenzio d’ordinanza, nessuno conferma. Ma nessuno smentisce. E ormai manca poco, manca l’ultimo timbro atteso a giorni a dita incrociate di un bel po’ di gente, intanto la macchina si scalda. E che macchina. Netflix. Alcune scene di «The old guard 2» - si mormora le scene finali - saranno inseguimenti di quelli adrenalina pura e verranno girati (da controfigure) sulla litoranea del Sebino bergamasco, strada bella e dannata, il set ideale per far battere il cuore, in ogni senso.