Costa Volpino, 19enne uccisa a coltellate in casa nella notte - Le foto

Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre a Costa Volpino. La giovane donna è stata trovata senza vita in un appartamento di via Nazionale 186 , in zona Portici. La ragazza è stata accoltellata in casa sua intorno all’una di notte. Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità.

La porta dell’appartamento al terzo piano posto sotto sequestro Il condominio di via Nazionale 186 a Costa Volpino dove è avvenuto il delitto

Dalle prime informazioni, la ragazza, italiana, è stata aggredita nel suo appartamento al terzo piano di un condominio vicino al Municipio, da una persona durante la notte scorsa. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una rapina finita in omicidio. Gli investigatori indagano in particolare tra le conoscenze della vittima anche se escludono che l’aggressore appartenga al contesto famigliare.

Sul posto, il sostituto procuratore di turno Giampiero Golluccio, che coordina i rilievi e le investigazioni del Nucleo investigativo dei carabinieri Bergamo assieme al Procuratore della Repubblica, Maurizio Romanelli.

La chiamata al 118