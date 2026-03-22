Costa Volpino, scontro tra due auto in galleria. Gravi i conducenti: 23 e 31 anni

L’impatto, a giudicare dallo stato in cui versano le due vetture coinvolte, sarebbe avvenuto a velocità piuttosto elevata, pare frontalmente. Il bilancio dell’incidente che nella serata di sabato 21 marzo si è verificato nella galleria «Lovere» lungo l’ex statale 42, in territorio di Costa Volpino, è di due persone gravemente ferite. Si tratta di un giovane di 23 anni e di un uomo di 31, entrambi soccorsi in codice rosso (il più grave, ndr) e trasportati uno in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia e l’altro al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I soccorsi

L’allarme è scattato alle 21,21, orario in cui è partita la chiamata al 112, Numero unico per le emergenze. Sul posto la Soreu delle Alpi ha inviato un’automedica da Bergamo, una da Brescia, un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e una dell’associazione Santa Maria Assunta di Pisogne, oltre all’elisoccorso decollato da Brescia. In galleria sono arrivati poco dopo lo schianto anche i vigili del fuoco da Lovere, Clusone e Darfo (nel Bresciano), che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle macchine distrutte con l’aiuto del personale sanitario presente sul luogo dell’incidente.

L’incidente e i soccorsi

La dinamica

La causa dello scontro è ancora al vaglio da parte delle forze dell’ordine – sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone –, che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Visti i danni evidenti alla parte anteriore dei veicoli coinvolti, quasi «accartocciati» su se stessi, sembra che lo scontro sia stato frontale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi in merito all’origine dell’incidente: da una manovra di sorpasso azzardata al possibile colpo di sonno che avrebbe portato uno dei due conducenti a invadere la corsia opposta.

Una delle auto coinvolte Quel che è certo è che subito dopo il grave incidente, la galleria, posta al confine tra i Comuni di Lovere e Costa Volpino, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, che sono proseguiti fino in tarda serata.

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