Dalle ricerche di una donna a una coltivazione di cannabis, arrestato un 51enne a Sovere

Dalle ricerche di una donna fino a una coltivazione illegale di cannabis. I carabinieri di Marone, con il supporto della Sezione Operativa di Chiari, nel corso delle ricerche di una cittadina moldava allontanatasi dal proprio domicilio, hanno trovato la donna in una abitazione di un residente di Sovere che, in casa, aveva una coltivazione di cannabis.

Ricerche dal 15 settembre

I carabinieri con il materiale scoperto

Le indagini svolte sulla scomparsa della donna, che in un primo momento avevano fatto temere il peggio visto che il suo cellulare risultava spento da giorni e che neppure i familiari avevano avuto più sue notizie dal 15 settembre, hanno portato i militari a un 51enne residente a Sovere dove la donna aveva trovato alloggio. Qui i carabinieri hanno trovato una tenda per la coltivazione idroponica con all’interno alcune piante di cannabis, oltre 200 grammi di marjuana e tutto il necessario per confezionare dosi di droga. L’uomo è stato arrestato.