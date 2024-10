Delitto di Costa Volpino, nella chat tra Badhan e l’amica di Sara uno scambio di droga

Alla ricerca della scorta di hashish

Lo scrive anche il gip Alessia Solombrino nell’ordinanza con cui ha convalidato l’arresto del giovane per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà: «Badhan avrebbe consegnato cocaina per un valore di 30 euro alla ragazza ricevendo in cambio un quantitativo di hashish pari a 3 grammi». A quell’appuntamento i due non si incontreranno mai , e mentre la diciassettenne resta sotto la palazzina ad aspettare l’amico per consegnargli la droga, lui sale nell’appartamento per cercare la scorta di hashish della minore, sorprende Sara nel sonno che si sveglia e si mette a urlare, la uccide, torna a casa e avvisa l’amica che non sarebbe arrivato perché la madre aveva scoperto che era uscito di nascosto.

La droga ritrovata nel cestino dei rifiuti

Sara Centelleghe

I sospetti degli inquirenti sono avvalorati dal ritrovamento, sabato pomeriggio in un cestino dei rifiuti in via Nazionale all’angolo con via Wortley, proprio sotto la palazzina in cui i due ragazzi abitavano, un panetto di hashish di 64 grammi, un altro pezzetto da mezzo grammo e un bilancino di precisione. Per gli investigatori sarebbero stati gettati via dalla diciassettenne, così come i 30 grammi di marijuana sequestrati dai carabinieri dietro la porta d’ingresso dell’appartamento. Sull’attività di spaccio della 17enne sta indagando la Procura dei minori di Brescia.