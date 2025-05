Delitto di Sara Centelleghe: chiesto il rinvio a giudizio

Il pm Gianpiero Golluccio, dopo aver chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Sara Centelleghe, ha chiesto il rinvio a giudizio per Jashandeep Badhan, elettricista indiano di 19 anni di Costa Volpino reo confesso. Il gip Vito Di Vita ha fissato l’udienza preliminare per il 9 settembre.

Le aggravanti

In contestazione ci sono anche le aggravanti della crudeltà, della minorata difesa e del nesso teleologico, oltre alla rapina del cellulare della vittima. Se anche una di queste aggravanti fosse riconosciuta, Badhan finirebbe dritto a processo ordinario davanti alla Corte d’assise.

«Ero strafatto, quella sera avevo assunto cocaina, eroina e cortisone e cercavo hashish per calmarmi», ha detto al pm un mese fa l’indiano, detenuto a Pavia, che s’è fatto interrogare dopo la chiusura delle indagini. La sera del 25 ottobre scorso Sara era nella sua casa di via Nazionale insieme a un’amica di 17 anni, che l’elettricista avrebbe indotto a uscire dall’appartamento per poi salire a cercare droga.

La ricostruzione di quella notte

Le aveva dato appuntamento via messaggio, lei gli avrebbe dovuto dare marijuana in cambio di cocaina. La ragazza era scesa con l’ascensore dopo aver lasciato momentaneamente sola Sara, che s’era addormentata in camera da letto, ma all’incontro sotto la palazzina Badhan non si era presentato ed era salito direttamente nell’appartamento della 18enne. Quando si era messo a frugare in casa in cerca della droga, Sara era stata svegliata dai rumori, si era messa a urlare spaventata e il giovane l’aveva tramortita con dei pugni e poi le aveva sferrato almeno 67 fendenti con una forbice, infine l’aveva strozzata.