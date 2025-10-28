Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Martedì 28 Ottobre 2025

È morta la bimba di due anni di Telgate, era caduta mentre giocava

IL LUTTO. A tre giorni dall’incidente, avvenuto a Palazzolo in casa di parenti, la piccola, che era ricoverata in terapia intensiva al «Papa Giovanni», non ce l’ha fatta. Donati gli organi.

Un reparto di terapia intensiva
Un reparto di terapia intensiva

Bergamo

Una caduta mentre stava giocando con il cuginetto a Palazzolo a casa dei parenti la sera di sabato 25 ottobre, è stata fatale per una bimba di quasi due anni residente a Telgate.
Portata alla guardia medica priva di sensi, è stata ricoverata al «Papa Giovanni» in terapia intensiva fino a martedì 28 ottobre quando il suo cuore ha smesso di battere. La famiglia, di origini marocchine, residente a Telgate da anni, ha deciso di donare gli organi.

La dinamica dell’incidente

La piccola stava giocando in casa con il cugino di 13 anni quando è caduta e ha battuto la testa sul pavimento: nonostante il tappeto che ha attutito il colpo, il trauma cranico è stato molto esteso e la bimba ha perso i sensi. Ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime, in terapia Intensiva, è morta martedì 28 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telgate
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Sociale
Morte
famiglia
Ospedale Papa Giovanni XXIII