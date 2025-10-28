Cronaca / Val Calepio e Sebino
Martedì 28 Ottobre 2025
È morta la bimba di due anni di Telgate, era caduta mentre giocava
IL LUTTO. A tre giorni dall’incidente, avvenuto a Palazzolo in casa di parenti, la piccola, che era ricoverata in terapia intensiva al «Papa Giovanni», non ce l’ha fatta. Donati gli organi.
Bergamo
Una caduta mentre stava giocando con il cuginetto a Palazzolo a casa dei parenti la sera di sabato 25 ottobre, è stata fatale per una bimba di quasi due anni residente a Telgate.
Portata alla guardia medica priva di sensi, è stata ricoverata al «Papa Giovanni» in terapia intensiva fino a martedì 28 ottobre quando il suo cuore ha smesso di battere. La famiglia, di origini marocchine, residente a Telgate da anni, ha deciso di donare gli organi.
La dinamica dell’incidente
La piccola stava giocando in casa con il cugino di 13 anni quando è caduta e ha battuto la testa sul pavimento: nonostante il tappeto che ha attutito il colpo, il trauma cranico è stato molto esteso e la bimba ha perso i sensi. Ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime, in terapia Intensiva, è morta martedì 28 ottobre.
