È morta la bimba di due anni di Telgate, era caduta mentre giocava

Una caduta mentre stava giocando con il cuginetto a Palazzolo a casa dei parenti la sera di sabato 25 ottobre , è stata fatale per una bimba di quasi due anni residente a Telgate. Portata alla guardia medica priva di sensi, è stata ricoverata al «Papa Giovanni» in terapia intensiva fino a martedì 28 ottobre quando il suo cuore ha smesso di battere . La famiglia, di origini marocchine, residente a Telgate da anni, ha deciso di donare gli organi .

La dinamica dell’incidente

La piccola stava giocando in casa con il cugino di 13 anni quando è caduta e ha battuto la testa sul pavimento: nonostante il tappeto che ha attutito il colpo, il trauma cranico è stato molto esteso e la bimba ha perso i sensi. Ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime, in terapia Intensiva, è morta martedì 28 ottobre.