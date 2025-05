Esplosione a Sarnico, nella notte fatto saltare il bancomat della Popolare di Sondrio - Foto e video

Un’esplosione nel cuore della notte, tra sabato 24 e domenica 25 maggio, a Sarnico: intorno alle 4.30 di domenica mattina, ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Banca Popolare di Sondrio in via Garibaldi 1C, a due passi dal lungolago Carlo Riva.

Il colpo è stato messo a segno con un ordigno rudimentale ma potente , in grado di danneggiare non solo lo sportello automatico, ma anche l’ascensore interno e alcuni uffici della filiale, nel raggio di due-tre metri.

Esplosione e auto in fuga

Il boato è stato avvertito in gran parte del paese. I residenti della zona, allarmati, oltre ala esplosione hanno sentito il rumore di un’auto in fuga, messa in moto e partita a forte velocità.I carabinieri della stazione di Sarnico, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini.