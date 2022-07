Ex terroristi, le motivazioni dei giudici francesi dopo il no all’estradizione: «Servirebbe nuovo processo»

Nessuna certezza che al rientro in Italia avrebbero un nuovo «equo» processo, e un intervallo di tempo troppo lungo, 40 anni, durante il quale è stata data loro la possibilità di ricostruirsi una vita e una famiglia. Sono queste le motivazioni della Chambre de l’Instruction francese, sul diniego all’estradizione dei 10 ex terroristi italiani per i quali la giustizia transalpina ha negato l’estradizione in Italia.