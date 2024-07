«Facevano spesso giri insieme, ora mi resta solo papà»

«Lui e il papà andavano spesso insieme in moto, facevano gite ed escursioni, questa volta avevano deciso di partecipare al raduno di Garmisch . Ci andavano insieme per la prima volta – aggiunge il fratello –. Sono sconvolto, in Austria con me ci sono mia moglie Caterina e alcuni amici. Mi stanno dando una mano a fare tutto quello che c’è da fare, ma sono frastornato per quanto accaduto».

Gabriele Gottardi

Il papà Luciano sabato pomeriggio è stato operato per una frattura scomposta alla spalla in un ospedale di Innsbruck dove domani verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Gabriele. «Non ci sono parole per descrivere com’era Gabriele – racconta la cognata Caterina Codecasa – e in questi momenti ogni ricordo sembra retorico, ma lo vogliamo ricordare come un giovane molto preciso e attento sul lavoro, oltre che amorevole con la nostra bambina Camelia, di due anni e mezzo, l’unica nipotina che aveva. Quando avevo bisogno per un impegno di lavoro, la portavo in azienda ed era sempre il suo zio Gabriele a prendersene cura».