Finge di donargli un panettone, furto nella parrocchia di Rogno

Con la scusa degli auguri di Natale e fingendo di conoscere don Paolo Gheza, parroco emerito a Rogno di 76 anni, una donna - con un panettone tra le mani come dono - lo ha distratto mentre un complice è entrato in canonica. È successo a Rogno in piazza Druso 9, intorno alle 11 di domenica 29 dicembre.