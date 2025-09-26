Folla ai funerali di Samanta, Tavernola si raccoglie per l’ultimo saluto

Samanta Pezzotti, di Tavernola, era molto conosciuta nel Sebino: è morta improvvisamente a 41 anni per una sepsi che non le ha lasciato scampo, nonostante le tempestive cure prestate dai medici degli Spedali civili di Brescia dove era stata ricoverata d’urgenza venerdì scorso. Era stata infatti colpita da una forte febbre che in poco tempo è peggiorata fino a una situazione senza possibilità di uscita.

La giovane donna se n’è andata dopo pochi giorni, martedì scorso, lasciando in un profondo sconforto l’amato figlio, i genitori Elisabetta e Filippo, la sorella Francesca, il fratello Cristian, il compagno Fabio. «Abbiamo il cuore pieno di dolore e gli occhi pieni di lacrime, ma in questi momenti dobbiamo avere fede», ha detto il parroco don Giuseppe Azzola nell’omelia.

In chiesa una folla di persone: sono venuti a renderle l’ultimo saluto anche da Vigolo e Parzanica dove era molto conosciuta per la sua calorosa accoglienza nella sua attività.

I funerali aTavernola

Amata a Vigolo

Altrettanto sentito e partecipato il cordoglio delle comunita di Tavernola e di Vigolo. «Samanta era una persona affabile e premurosa con tutti», ricordano i compagni del 1983, sbigottiti per l’inaspettata morte della coscritta. Ma ha lasciato nel dolore anche gli abitanti di Vigolo, dove dal 2008 aveva preso in gestione la tabaccheria con edicola del centro storico insieme alla sorella Francesca. Era talmente appassionata del suo lavoro che quando tre anni fa non furono più recapitati i giornali a Vigolo, lei scendeva puntualmente a Tavernola a ritirarli per i suoi lettori presso l’edicola dell’amica Mariangela Consoli che, affranta, dice: «Si presentava sempre allegra e solare».

L’anima de «La Cornale»