Frana a Lovere: a piedi al lavoro alla Lucchini. Strada chiusa, ma i camion non lo sanno

A Lovere è tornato il sole ma non il sereno. Il cedimento di un tratto del muro che sosteneva via Giorgio Paglia ha interrotto i collegamenti con Castro e isolato la Lucchini Rs. I lavoratori lasciano la propria auto dove riescono e raggiungono la fabbrica a piedi. Nel cantiere che doveva mitigare il rischio idrogeologico della località di Cornasola, al cui interno si è verificato il crollo del muro, si attende l’arrivo di un macchinario speciale per iniziare la ricostruzione della strada.