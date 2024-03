Frana a Lovere, lunedì lavori al via sulla strada

Nel frattempo si studiano le soluzioni per la viabilità. In particolare già da lunedì lo scuola bus di Castro dovrebbe essere autorizzato a scendere da via Bergamo per riportare a casa velocemente gli studenti. Nel frattempo due varchi di via Bergamo sono presidiati dalla protezione civile per evitare che qualcuno la percorra contromano.

Il sindaco Alex Pennacchio ha chiesto che sia la prefettura a convocare un’Unità di crisi, portando al tavolo anche l’Anas. Tra le ipotesi sul tavolo, sta prendendo corpo quella di un senso unico da Riva di Solto a Lovere sulla rivierasca, in modo da far salire dei camion verso lo stabilimento. I due Comuni coinvolti stanno valutando, per i cittadini, pure la possibilità di istituire un collegamento con un battello: da valutare i costi. Sono previsti anche due percorsi pedonali, che presentano però dislivelli poco adatti alle persone anziane.

Le alternative pedonali