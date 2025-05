Frontale tra due auto a Pianico, tre feriti: strada chiusa per due ore-Foto

I carabinieri di Sovere sono intervenuti per un brutto incidente che si è verificato alle 15.15 sulla Statale 42 in territorio di Pianico.

La dinamica dell’incidente

Una Ford C Max condotta da una donna di 66 anni di Vigano San Martino che veniva da Lovere in direzione Bergamo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro una Citroen C3, su cui si trovavano un uomo di 65 anni di Trescore Balneario e la moglie 60enne.

I feriti in ospedale in codice giallo

La conducente della Ford CMax è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Esine con un’ambulanza, mentre i due coniugi a bordo della Citroen C3 sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con elisoccorso. Nessuno è in pericolo di vita.