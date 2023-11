Frontale tra Rogno e Darfo, interviene l’elisoccorso: lunghe code sulla statale 42

È intervenuto anche l’elisoccorso da Brescia per un incidente semi frontale tra due auto che si è verificato sulla statale 42 tra Rogno e Darfo nel pomeriggio di giovedì 2 novembre intorno alle 15. Due i feriti nello schianto che non sembrerebbero in gravi condizioni, sono una donna di 25 anni e un uomo di 71.