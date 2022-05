Gabriele reagisce dopo lo schianto, Pianico tifa per lui

Primi incoraggianti segnali di ripresa per Gabriele Lumina, il giovane pilota di Pianico che sabato scorso è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si allenava su una pista di motocross in provincia di Modena. Ricoverato in un letto di terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna, dove i medici lo hanno operato e lo tengono sedato in uno stato di coma farmacologico, il tredicenne inizia a reagire agli stimoli del personale sanitario: ieri ha ricominciato a muovere gli arti. Per i genitori che si alternano dentro la sua stanza in modo da non lasciarlo da solo neanche un minuto, può tornare la speranza dopo la paura e l’angoscia dei giorni scorsi.