Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 13 Marzo 2026

Grumello del Monte, incendio distrugge palazzina in via Benis: otto persone messe in salvo

L’INCENDIO. Le fiamme divampate poco dopo le 2:30 in un edificio residenziale di tre piani. Gli occupanti evacuati e portati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le fiamme hanno avvolto la palazzina a Grumello del Monte: 8 persone tratte in salvo
Le fiamme hanno avvolto la palazzina a Grumello del Monte: 8 persone tratte in salvo

Otto persone sono state messe in salvo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo durante un incendio che ha devastato un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di evacuare tutti gli occupanti prima che le fiamme provocassero conseguenze più gravi.

Sei squadre dei Vigili del fuoco in azione

L’allarme è scattato alle 2.39, quando la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo ha attivato le procedure di emergenza. Sul posto sono state inviate sei squadre con altrettanti mezzi, tra cui autopompe, autobotti e autoscala, partite dalla sede centrale del comando e dai distaccamenti volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio.

Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’edificio, rendendo necessaria l’evacuazione immediata degli occupanti. Tutte le persone presenti sono state tratte in salvo, ma a causa dell’inalazione di fumo sono state accompagnate negli ospedali della zona per accertamenti sanitari. Alle operazioni di evacuazione hanno collaborato anche i carabinieri, intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni ancora in corso

Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono ancora in corso e potrebbero proseguire per diverse ore. A rendere più complesse le operazioni sono i materiali presenti e le caratteristiche costruttive dell’edificio, pesantemente danneggiato dalle fiamme. Restano ora da chiarire le cause dell’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grumello del Monte
Bergamo
Romano di Lombardia
Disastri, Incidenti
Incendio
Emergenza
Salute
Malattia
Politica
Enti locali
vigili del fuoco
Carabinieri