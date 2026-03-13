Grumello del Monte, incendio distrugge palazzina in via Benis: otto persone messe in salvo

Otto persone sono state messe in salvo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo durante un incendio che ha devastato un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di evacuare tutti gli occupanti prima che le fiamme provocassero conseguenze più gravi.

Sei squadre dei Vigili del fuoco in azione

L’allarme è scattato alle 2.39, quando la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo ha attivato le procedure di emergenza. Sul posto sono state inviate sei squadre con altrettanti mezzi, tra cui autopompe, autobotti e autoscala, partite dalla sede centrale del comando e dai distaccamenti volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio.

Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’edificio, rendendo necessaria l’evacuazione immediata degli occupanti. Tutte le persone presenti sono state tratte in salvo, ma a causa dell’inalazione di fumo sono state accompagnate negli ospedali della zona per accertamenti sanitari. Alle operazioni di evacuazione hanno collaborato anche i carabinieri, intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni ancora in corso