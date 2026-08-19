Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Mercoledì 19 Agosto 2026

In moto contro un cervo, coppia di Rogno in gravi condizioni: sbucato all’improvviso, non hanno potuto evitarlo

IN VALLE CAMONICA. Marito e moglie di 58 anni, viaggiavano su una Ducati in territorio di Monno: l’impatto sulla Statale 42 in territorio bresciano.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In moto contro un cervo, coppia di Rogno in gravi condizioni: sbucato all’improvviso, non hanno potuto evitarlo
La Ducati di grossa cilindrata su cui viaggiava la coppia e, poco più indietro, la carcassa del cervo

Un cervo ha attraversato la statale all’improvviso, nell’oscurità, e loro se lo sono trovati davanti all’ultimo momento, non potendo far nulla per evitarlo. La moto su cui viaggiavano ha colpito in pieno l’animale: un impatto violentissimo, che li ha scaraventati a diversi metri di distanza, sull’asfalto. È successo nella serata del 18 agosto a una coppia bergamasca, marito e moglie, entrambi di 58 anni, residenti a Rogno. Ora si trovano entrambi ricoverati in ospedale e sono gravi. Preoccupano in particolare le ferite riportate dall’uomo, che era alla guida della moto: le sue condizioni sarebbero critiche.

Leggi anche

La dinamica

L’incidente si è verificato martedì sera poco dopo le 20,30 a Monno, in alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, lungo la strada statale 42 del Tonale. In quel momento la coppia bergamasca stava percorrendo la strada - in quel tratto a scorrimento veloce - tra la località Iscla di Monno e il territorio del Comune di Incudine, in sella una moto Ducati di grossa cilindrata. All’improvviso, senza che potessero vederlo – se non, forse, soltanto all’ultimo momento – un grosso cervo ha attraversato la statale. Il cinquantottenne di Rogno che guidava la Ducati se l’è trovato davanti all’ultimo e non potuto fare nulla per evitare lo scontro. Nell’impatto l’animale è morto e la coppia bergamasca è stata letteralmente disarcionata dalla sella della moto, finendo sull’asfalto.

I soccorsi

Gli automobilisti di passaggio che si sono fermati a prestare soccorso hanno dato l’allarme e, sul posto, in breve sono intervenuti i mezzi dei soccorritori del 112 dell’Arnica. L’équipe sanitaria ha prestato le prime cure alla coppia. Entrambi i pazienti, nonostante il dolore e lo choc, sarebbero rimasti sempre coscienti. I traumi riportati nell’incidente sono stati giudicati gravi, al punto da richiedere l’invio in zona di due elicotteri di soccorso, il primo giunto da Brescia, che si è occupato del trasporto dell’uomo che era alla guida della moto, e il secondo giunto dalla base di Sondrio, che si è occupato del trasferimento in ospedale della moglie. Subito dopo le manovre di messa in sicurezza, lui è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre lei è stata condotta agli Spedali Civili di Brescia. Saranno determinanti queste ore per capire l’entità e la gravità delle ferite riportate nell’imprevedibile, improvviso e violentissimo schianto.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno, che si sono occupati di raccogliere le prime testimonianze, effettuare i rilievi dell’incidente e coordinare le fasi di messa in sicurezza della strada statale, temporaneamente chiusa in quel tratto per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei rottami della moto. Spetterà ora ai militari dell’Arma ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente, che pare comunque essere già piuttosto chiara, con l’animale sbucato all’improvviso e la coppia che non ha potuto far nulla per evitarlo. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia provinciale di Brescia, che si è occupata della rimozione della carcassa dell’animale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogno
Breno
Incudine
Monno
Condizioni mediche
Salute
Enti locali
Politica
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
112
Arnica
Ducati