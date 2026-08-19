In moto contro un cervo, coppia di Rogno in gravi condizioni: sbucato all’improvviso, non hanno potuto evitarlo

Un cervo ha attraversato la statale all’improvviso, nell’oscurità, e loro se lo sono trovati davanti all’ultimo momento, non potendo far nulla per evitarlo. La moto su cui viaggiavano ha colpito in pieno l’animale: un impatto violentissimo, che li ha scaraventati a diversi metri di distanza, sull’asfalto. È successo nella serata del 18 agosto a una coppia bergamasca, marito e moglie, entrambi di 58 anni, residenti a Rogno. Ora si trovano entrambi ricoverati in ospedale e sono gravi. Preoccupano in particolare le ferite riportate dall’uomo, che era alla guida della moto: le sue condizioni sarebbero critiche.

La dinamica

L’incidente si è verificato martedì sera poco dopo le 20,30 a Monno, in alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, lungo la strada statale 42 del Tonale. In quel momento la coppia bergamasca stava percorrendo la strada - in quel tratto a scorrimento veloce - tra la località Iscla di Monno e il territorio del Comune di Incudine, in sella una moto Ducati di grossa cilindrata. All’improvviso, senza che potessero vederlo – se non, forse, soltanto all’ultimo momento – un grosso cervo ha attraversato la statale. Il cinquantottenne di Rogno che guidava la Ducati se l’è trovato davanti all’ultimo e non potuto fare nulla per evitare lo scontro. Nell’impatto l’animale è morto e la coppia bergamasca è stata letteralmente disarcionata dalla sella della moto, finendo sull’asfalto.

I soccorsi

Gli automobilisti di passaggio che si sono fermati a prestare soccorso hanno dato l’allarme e, sul posto, in breve sono intervenuti i mezzi dei soccorritori del 112 dell’Arnica. L’équipe sanitaria ha prestato le prime cure alla coppia. Entrambi i pazienti, nonostante il dolore e lo choc, sarebbero rimasti sempre coscienti. I traumi riportati nell’incidente sono stati giudicati gravi, al punto da richiedere l’invio in zona di due elicotteri di soccorso, il primo giunto da Brescia, che si è occupato del trasporto dell’uomo che era alla guida della moto, e il secondo giunto dalla base di Sondrio, che si è occupato del trasferimento in ospedale della moglie. Subito dopo le manovre di messa in sicurezza, lui è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre lei è stata condotta agli Spedali Civili di Brescia. Saranno determinanti queste ore per capire l’entità e la gravità delle ferite riportate nell’imprevedibile, improvviso e violentissimo schianto.

I rilievi