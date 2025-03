Incidente in A4, camion ribaltato fuori strada: il recupero del mezzo con due gru - Foto e video

Lunedì nero per chi ha preso l’autostrada nella mattinata. Un incidente in A4 ha paralizzato il traffico: poco prima delle 8 di lunedì 17 marzo un camion, per cause ancora da accertare, stava viaggiando verso Milano quando ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, ribaltandosi. Il mezzo pesante è finito sulla massicciata che separa l’A4 dalla strada provinciale. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita di Grumello.

La dinamica dell’incidente

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti: per il ripristino della viabilità sono state chiuse temporaneamente le prime due corsie dell’A4 per consentire i soccorsi e il recupero del camion, ribaltato probabilmente per l’impatto con l’altro mezzo ma, al momento, la dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale di Seriate.

Ferito l’autista del camion e traffico difficoltoso

Ferito l’autista del tir: un 64enne è stato portato in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto le ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Lunghe code verso Milano, il traffico alle 13.30 risulta ancora difficoltoso perché si è lavorato mantenendo prima due corsie e poi una chiuse per permettere i lavori di recupero. Le code si sono protratte fino al pomeriggio.

Il recupero del camion con due gru

Il recupero del camion non è stato semplice ci sono volute due potenti gru per sollevarlo e riportarlo in carreggiata, l’operazione è durata diverse ore durante le quali l’autostrada è stata percorribile ma solo a corsie ridotte, il traffico ne ha risentito fino al pomeriggio.