Incidente in galleria a Lovere, tre feriti e strada chiusa

Nessuno sarebbe in pericolo di vita ma i soccorsi sono intervenuti in codice rosso nella galleria di Lovere per un violento scontro tra due auto che ha causato il ferimento di tre persone: due uomini di 46 e 62 anni e una donna di 30.

Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto, per i rilievi stanno operando i carabinieri di Clusone. Per soccorrere i feriti in azione due ambulanze e un’auto medica.