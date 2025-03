La passione per la pallavolo e il volontariato: Val Gandino in lutto per Andrea, morto in A4 a 28 anni

Andrea Verzeroli era un giovane impegnato e conosciuto in Val Gandino: originario di Colzate lavorava come impiegato amministrativo al Comune di Vertova. Nella notte il tragico schianto con la sua Lancia Ypsilon e la morte sul colpo.

Il tamponamento in autostrada

Il 28enne è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A4 Milano-Venezia nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo. Lo schianto, che ha coinvolto anche un mezzo pesante, è avvenuto poco prima dell’una di notte tra i caselli di Grumello/Telgate e Seriate e in territorio di Bolgare. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento avvenuto in direzione Milano: l’impatto tra l’auto con a bordo il 28 enne, una Lancia Ypsilon, e un auto articolato con semi-rimorchio guidato da un uomo di 37 anni.

I soccorsi e la morte sul colpo

Nello schianto il giovane, residente in Val Gandino, sarebbe morto sul colpo mentre il conducente del camion è stato soccorso ed era sotto choc per l’accaduto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo, un’auto medica e due ambulanze mentre la Polizia stradale di Seriate si è occupata dei rilievi: i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e il caso affidato alla Procura di Bergamo. L’autostrada è rimasta parzialmente chiusa per circa due ore, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: pochi i disagi alla viabilità.

Molto conosciuto in Val Gandino

Andrea Verzeroli, 28 anni, era originario di Colzate. A Cazzano Sant’Andrea si era trasferito nel 2023 e abitava da poco più di un anno di fronte al magazzino comunale di via Papa Giovanni XXIII. Ma era conosciuto e stimato soprattutto a Colzate per la sua vita pubblica: nel lustro 2019-2024 era stato nell’amministrazione colzatese di Adriana Dentella in veste di consigliere comunale con delega all’ecologia e lo scorso anno si era candidato con la lista che a giugno ha eletto il sindaco Gian Lorenzo Spinelli (non ottenendo però abbastanza voti per entrare in consiglio).

Era impiegato amministrativo al Comune di Vertova, paese in cui era molto impegnato nelle attività sportive dell’Oratorio. Grande appassionato di pallavolo e beach volley, ha giocato per diverso tempo nella Pallavolo Valgandino. Intanto, si era laureato in giurisprudenza a Pavia.

Il volontariato

«Era anche impegnato - lo ricorda il sindaco di Colzate Spinelli - in un’associazione da lui creata, “Tutti per uno, fare per tutti”, volta alla promozione e a varie iniziative di volontariato, come il doposcuola. La valorizzeremo e ne proseguiremo gli obiettivi anche in memoria di Andrea, un ragazzo buono che si è sempre speso per gli altri e ha sempre lavorato per il suo paese e la sua comunità. Alla passione per la pallavolo si aggiungeva quella per l’ambiente, che condividevamo. Lascia un vuoto pesante, anche perché la mamma Maria Teresa lavora in comune».

La passione per la pallavolo

Al cordoglio si unisce tutta la Pallavolo Valgandino, di cui Andrea fece parte per diverse stagioni in varie categorie: «Il suo percorso - rammenta Ioris Benagli, allora allenatore di Andrea - è iniziato fin da giovanissimo nelle squadre giovanili, per poi crescere e arrivare fino alla prima squadra in Serie D. La sua passione per questo sport andava oltre il campo e partecipava con entusiasmo anche ai tornei estivi di beach volley e dava supporto alla società come allenatore. Negli ultimi anni si era dedicato maggiormente al beach volley, ma lo ricordiamo come un esempio di impegno e spirito sportivo per gli altri atleti».