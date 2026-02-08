La sindaca di Sovere porta in Costa d’Avorio le generosità del paese

La missione della Diocesi

Qui è presente una missione della Diocesi in cui lavora Walter Negrinotti, volontario originario di Endine Gaiano. È lui il primo anello di collegamento di questa catena: per anni, è stato educatore all’interno dell’istituto comprensivo di Sovere e ancora oggi, ogni estate, torna a casa e incontra i suoi ex colleghi e porta la propria testimonianza negli oratori. A Sovere la sindaca Federica Cadei e il dirigente scolastico Salvatore Lentini, insieme alle insegnanti Marica Zorzi (coordinatrice scientifica dei progetti ispirati al metodo Montessori) e Carmen Scandella (mamma di Matilde Valeri, la 14enne di Clusone stroncata la scorsa estate da un’embolia mentre era in vacanza), hanno deciso di mettersi in gioco per conoscere la realtà ivoriana. Con loro anche Anna Balduzzi, direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto comprensivo di Rovetta. Porteranno a Agnibilékrou quaderni e pennarelli, biro e zaini da consegnare ai 40 bambini della scuola dove lavora Negrinotti. «Porteremo – racconta Zorzi – anche i materiali sensoriali di sviluppo che produciamo a scuola o che alcune aziende legate all’approccio “scuola senza zaino” ci hanno regalato per insegnare ai bambini a scrivere secondo i principi che cerchiamo di attuare nel nostro istituto».

«Torneremo arricchiti»

I bambini della scuola di Agnibilékrou

Per Carmen Scandella, il viaggio sarà ancora più emozionante e toccante: «Ne avevo parlato a Matilde e mi aveva detto che dovevo assolutamente partecipare: poi ad agosto se ne è andata, lasciando un vuoto immenso. Mio marito mi ha regalato una grande valigia e mi ha detto che quel viaggio doveva essere portato a termine: metterò dentro i vestiti di mia figlia e li porterò alle ragazze che conoscerò in Costa d’Avorio». Di valigie, ne sono state preparate parecchie nell’ultimo mese: la scuola ha lanciato una raccolta di materiali e vestiti che a marzo partirà con un container. «Le nostre comunità – conclude Cadei – hanno risposto in modo incredibilmente generoso: tante famiglie hanno voluto acquistare vestiti per mandarli in Africa. Walter lavora anche in un centro di fisioterapia e riabilitazione specializzato nella cura di bambini disabili, che in Costa d’Avorio vengono ancora trattati con disprezzo. La sua bontà ha smosso i cuori di tutti noi». La delegazione tornerà il 2 marzo, in mezzo 15 giorni e settemila chilometri di solidarietà.