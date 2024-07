L’addio al motociclista morto a Costa Volpino, ancora in ospedale la moglie

Sono comunità sconvolte quelle bresciane di Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio per la morte di Lorenzo Raccagni, scomparso a causa di un tragico incidente in moto a Piano di Costa Volpino nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno. La moglie Daniela Masneri, in sella con lui, è invece ancora ricoverata alla Poliambulanza di Brescia e in molti, tra i messaggi di cordoglio giunti durante tutta la giornata di ieri, si concentrano anche sulla pronta guarigione di lei.