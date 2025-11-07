Cronaca / Val Calepio e Sebino
Venerdì 07 Novembre 2025
Ladri in azione a Castelli Calepio: svaligiata la casa del calciatore Alessandro Bastoni
IL FURTO. Il furto nella villa del difensore dell’Inter e della Nazionale durante la partita contro il Kairat. I ladri hanno portato via borse e orologi di valore.
Ladri in azione nella serata di mercoledì 5 novembre nella villa di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18, mentre il giocatore era impegnato a San Siro nella sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Grumello del Monte e al Nucleo operativo di Bergamo, che mantengono il massimo riserbo.
L’allarme era inserito
Secondo le prime ricostruzioni, al momento del colpo l’abitazione era vuota e l’allarme inserito. I malviventi – si sospetta un gruppo di almeno quattro persone – in pochi minuti hanno fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell’arrivo della vigilanza e dei carabinieri.
Il legame con Bergamo
Bastoni, 26 anni, alterna la vita tra Milano, dove risiede nel quartiere di CityLife, e la Bergamasca, a cui è particolarmente legato (la moglie è originaria proprio di Castelli Calepio). Di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, Bastoni ha iniziato la carriera calcistica nelle giovanili dell’Atalanta, con cui ha giocato undici anni prima del passaggio al Parma e successivamente all’Inter, dove si è affermato come uno dei migliori difensori italiani.
