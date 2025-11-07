Ladri in azione a Castelli Calepio: svaligiata la casa del calciatore Alessandro Bastoni

Ladri in azione nella serata di mercoledì 5 novembre nella villa di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18, mentre il giocatore era impegnato a San Siro nella sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Grumello del Monte e al Nucleo operativo di Bergamo, che mantengono il massimo riserbo.

L’allarme era inserito

Secondo le prime ricostruzioni, al momento del colpo l’abitazione era vuota e l’allarme inserito. I malviventi – si sospetta un gruppo di almeno quattro persone – in pochi minuti hanno fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell’arrivo della vigilanza e dei carabinieri.

Il legame con Bergamo