Ladri in visita per le festività: a Lovere un furto anche a Natale

Raffica di furti in casa sul Sebino bergamasco. Nelle ultime due settimane, ma in particolare durante i weekend i giorni di festa, i paesi rivieraschi sono stati presi di mira dai ladri che hanno fatto razzia di gioielli, ori, e dei contanti (pochi) che hanno trovato all’interno delle abitazioni rimaste vuote durante i pranzi dai parenti, le gite fuori porta o le vacanze sulla neve.

Dove si sono verificati i furti

Gli episodi, così come i tentativi di furto, sono diversi, come confermano anche le denunce presentate ai carabinieri delle compagnie di Bergamo, cui fanno riferimento i territori della Val Calepio e di Sarnico, e di Clusone, cui si rivolgono, invece, i cittadini che vivono da Predore a salire. Una decina quelli segnalati tra Credaro, Tavernola e, specialmente, Lovere.

È proprio nella cittadina dell’alto Sebino che si sono concentrati i «topi» d’appartamento negli ultimi giorni, con un furto messo a segno perfino il giorno di Natale. «Eravamo in vacanza in Alto Adige con nostro figlio e i nipotini per trascorrere alcuni giorni sulla neve – racconta il loverese rimasto vittima del furto –. Avevamo chiesto a un amico fidato di passare a controllare la nostra abitazione nella zona del porto di Cornasola, per stare più tranquilli, dato che si sa che quello natalizio è periodo di furti, specie quando sono in molti a partire per le vacanze. Il 25 dicembre ci ha telefonato avvisandoci che uno dei nostri due appartamenti era stato forzato».

A Lovere brutte notizie il giorno di Natale

La vacanza sulla neve, interrotta dall’amara notizia, è finita proprio il giorno di Natale: la famiglia ha fatto le valigie e si è messa in auto per fare rientro a Lovere, mentre i carabinieri della compagnia di Clusone, nel frattempo, sono intervenuti per un sopralluogo. «I ladri hanno divelto il portoncino blindato e tagliato con un flessibile la cassaforte – conclude –. Hanno rubato anche alcune bottiglie di vino pregiato dalla cantina: le avevo messe da parte per le occasioni. Ma ciò che fa più male, oltre al danno economico subito, è il gesto in sé: si sono introdotti in casa nostra, il giorno di Natale, violandone l’intimità».