Lite per il biglietto: colpito l’autista del bus

Lo ha colpito al volto dopo averlo aggredito ed è finito all’ospedale di Iseo in codice verde a seguito dei traumi riportati. A finire malmenato da un passeggero è stato il conducente di un bus di linea del gruppo Arriva alla fermata di Credaro , in via Roma di fronte al municipio, mezzo proveniente da Sarnico con passeggeri a bordo e diretto a Bergamo. Il fatto è capitato attorno alle 16,45 di mercoledì 22 febbraio quando alla fermata del paese è salito sull’autobus un 18 enne, nato in Italia da genitori senegalesi. Stando alla ricostruzione, alla richiesta dell’autista di presentare il biglietto di viaggio il giovane avrebbe risposto in maniera sgarbata.