Litoranea pedonale, il 4 settembre torna «A strapiombo sul blu»

Pace e tranquillità, assenza di caos e un contatto diretto con la natura. C’è già grande fermento tra i paesi di Riva di Solto, Solto Collina e Castro per «A strapiombo sul blu», che ritorna sul lago d’Iseo dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Domenica 4 settembre la litoranea che collega i tre paesi dell’alto Sebino verrà chiusa al traffico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19 e così, per un giorno, si potrà riscoprire pienamente un meraviglioso angolo di paradiso . Sarà possibile passeggiare lungo la strada panoramica, oppure, acquistando un braccialetto al costo di 5 euro (gratis fino a 6 anni), saranno attivi un tram bus (Castro-località Gré-Riva di Solto) e un battello (Riva di Solto Castro) in collegamento tra i paesi.