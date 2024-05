Lovere, cade lingottiera di 350 chili: operaio si ferisce alla gamba

Si è spostato d’istinto, spaventato per la caduta di una lingottiera, ma è inciampato e cadendo ha riportato gravi traumi: infortunio lavorativo, nella notte tra lunedì e martedì 28 maggio, per un operaio della EcoEnergy, di Seriate in servizio all’interno della Lucchini Rs di Lovere. In base ad una nota diffusa dall’Ats Bergamo l’infortunio è avvenuto poco dopo le 2: l’uomo, 35 anni di origine marocchina e residente a Esine in valle Camonica, insieme ad altri colleghi tra cui il manovratore da terra del carroponte, si trovavano all’interno di una «fossa», ad un livello inferiore rispetto al pavimento, e stavano preparando una lingottiera per le successive lavorazioni che avvengono quando dentro la «fossa» non ci sono operai. Il successivo spostamento con il carroponte ha causato la caduta della lingottiera, del peso di circa 350 chilogrammi, dentro la fossa.

Gravi traumi

L’infortunato «nell’atto istintivo di schivare la lingottiera che stava cadendo – spiega la nota dell’Ats – è caduto per terra riportando un trauma alla gamba. È stato subito soccorso dai colleghi, poi dal personale del 118 intervenuto». Nei capannoni della storica acciaieria dell’alto Sebino sono intervenuti i volontari della associazione Croce Blu di Lovere e il personale a bordo dell’auto medica partita dal vicino ospedale di Lovere dove il 35enne marocchino è poi stato portato e ricoverato in codice giallo. Ai colleghi di lavoro ha mandato qualche messaggio in cui ha raccontato di aver rimediato gravi traumi, ma di non essere in pericolo di vita.

L’inchiesta di Ats