Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 19 Ottobre 2025

Lovere, la ricerca del volto che ispirò Cicciobello. Sorpresa: è di una bambina

LA SCOPERTA. L’appello per la ricerca lanciato ad agosto in occasione del Memorial Stoppani.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Velia Valtulini nel 1962, il volto che ha ispirato Cicciobello
Velia Valtulini nel 1962, il volto che ha ispirato Cicciobello

Lovere

Ad agosto, in occasione del Memorial Stoppani, il giornalista Francesco Dionigi aveva lanciato un appello con il suo libro «Storie di lago». L’obiettivo? Trovare il «Cicciobello» originale, il bimbo che ha dato il volto all’iconico bambolotto. L’identikit era piuttosto chiaro: «Bambino bergamasco o bresciano nato nei primi mesi del 1962 che conosca lo scultore Silvestro Bellini di Adrara San Michele».

La sorpresa

A distanza di sessant’anni la ricerca si è conclusa, con una sorpresa: Cicciobello non era un bambino, ma una bambina. A ispirare il celebre bambolotto è stata Velia Valtulini, nata a gennaio del 1962 e nipote dello stesso Silvestro Bellini, autore del prototipo del giocattolo realizzato per la Sebino Bambole.

«Temevo di essere presa in giro»

Velia Valtulini oggi
Velia Valtulini oggi

«Sono sempre stata orgogliosa - racconta Velia - ma anche terrorizzata che qualcuno lo scoprisse, perché temevo di essere presa in giro dai compagni di scuola. Mio zio mi diceva sempre che aveva copiato i miei occhi azzurri per creare quelli di Cicciobello.

Proprio sulle sponde del lago d’Iseo, quindi acque l’idea del bambolotto che avrebbe conquistato il mondo, con i suoi meccanismi interni e l’inconfondibile pianto al togliersi del ciuccio. Il giocattolo fu lanciato ufficialmente sul mercato il 5 maggio 1962, diventando in breve tempo un successo internazionale e un simbolo dell’infanzia italiana.

La «Metti»

Velia Valtulini, oltre a essere il volto di Cicciobello, fu anche l’ispiratrice di un altro giocattolo ideato dallo zio Bellini: la «Metti», una bambola pieghevole, tascabile. «Un giorno dissi a mio zio che volevo una bambola piccola da portare sempre con me, e così nacque la Metti», ricorda sorridendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lovere
Bergamo
Brescia
Arte, cultura, intrattenimento
storia
fumetti
Mass Media
Tempo libero
Turismo
Francesco Dionigi
Silvestro Bellini