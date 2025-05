Malore e incidente a Rogno, muore dopo 20 giorni: «Massimo era buono come il pane»

Tennis e pallavolo. Erano queste le grandi passioni di Massimo Santucci, il 67enne di Lovere che la sera di domenica 13 aprile era stato colpito da un malore mentre era alla guida della sua auto a Rogno. I soccorritori erano riusciti a estrarlo dall’abitacolo e a rianimarlo, ma i danni subiti si sono rivelati troppo gravi: il suo cuore ha cessato di battere domenica 4 maggio all’hospice di Pisogne dove era ricoverato da qualche giorno, dopo essere rimasto in ospedale per poco più di due settimane.

La passione per lo sport

«Mio papà – racconta la figlia Chiara, che lo piange insieme al fratello Alessandro – dava una mano alla squadra di pallavolo della Virtus Lovere: faceva il segnapunti e l’accompagnatore. Ma la sua grande passione era il tennis: gli piaceva giocare, per un certo tempo insieme ad alcuni amici aveva gestito il campo di Rogno dove continuava a tornare per divertirsi e incontrare le persone che conosceva».

L’incidente a Rogno

In auto con lui c’era il suo grande amico Lucio Fusarri, allenatore di pallavolo e giocatore di tennis: «A noi della Virtus dava una mano a sistemare i referti delle partite e a preparare la palestra. Tre settimane fa avevamo appena finito di giocare a tennis e ci eravamo messi in auto per tornare a casa: alla rotonda ho visto che ha sbandato, e in un attimo ci siamo ritrovati fuori strada. Lui era incastrato contro il muro, io non riuscivo a uscire dall’auto perché avevo un palo della segnaletica che premeva sulla portiera». I primi a intervenire erano stati i residenti, supportati poi dai Vigili del fuoco e dal personale del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso. Massimo Santucci era stato ricoverato all’ospedale di Esine dove è rimasto fino a martedì scorso, quando di fronte alle poche speranze lasciate dai medici i familiari lo hanno trasferito all’hospice di Pisogne, dove domenica 4 maggio si è spento.