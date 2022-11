Monossido di carbonio, famiglia con due bimbi intossicata: malore anche per due dei soccorritori

Una famiglia intera intossicata da monossido di carbonio nella tarda serata di mercoledì 16 novembre. È successo a Foresto Sparso in una abitazione di due piani abitati via San Giuseppe, a due passi dalla strada provinciale che collega a Villongo . Cinque componenti di nazionalità senegalese, tra cui due bambini, hanno iniziato a stare male accusando sintomi da intossicazione. Immediata la richiesta di interventi per i soccorsi. Le persone sono state portate negli ospedali di Brescia e Zingonia per accertamenti in codice giallo, ma non avrebbero riportato conseguenze preoccupanti.