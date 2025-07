Morto in moto a Solto Collina, indagata la donna alla guida dell’auto

Due comunità, Adro e Erbusco, sconvolte dal dolore. Ma è tutto il mondo amministrativo della Franciacorta a essere sotto shock: la morte dell’architetto 56enne Edoardo Vezzoli, che collaborava con numerosi Comuni, ha suscitato cordoglio e commozione in tante persone che lo saluteranno per l’ultima volta mercoledì 23 luglio, quando saranno celebrati i suoi funerali. La salma del motociclista morto sabato 19 a Solto Collina, padre di due figlie di 12 e 16 anni, si trova ancora a Endine Gaiano, nella casa funeraria Vitali in Piangaiano dove è stata ricomposta dopo l’incidente che gli ha strappato la vita. Lunedì 21 luglio in giornata verrà portata ad Adro, il paese dove Vezzoli viveva, nella Casa del Commiato Pezzotti; qui sarà allestita la camera ardente, visitabile fino alle 20 e poi martedì 22 dalle 8 alle 20. Mercoledì mattina, 23 luglio, verrà invece portata nella chiesa parrocchiale di Zocco di Erbusco dove alle 10,30 saranno celebrati i funerali.

La moglie in prognosi riservata

La moglie, Paola Ranghetti, 50 anni, che era in moto con lui, è ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Domenica 20 luglio in Piangaiano sono arrivati i due anziani genitori e il fratello; con loro, gli amici più vicini alla famiglia che ancora non si danno pace per quanto accaduto.

Indagata l’automobilista