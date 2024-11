Olio sulla strada, 32enne muore nello schianto in moto

La moto era la sua passione e proprio in moto ha perso la vita. Una ragazza di 32 anni, Claudia Cocchetti, nativa di Lovere, a lungo di casa a Bossico ma che viveva da tempo nel Bresciano, a Sarezzo, con il suo compagno, è morta in un drammatico incidente in moto avvenuto ieri a Barghe, in Valsabbia. La moto è scivolata sull’asfalto, macchiato da una sostanza oleosa che si è rivelata fatale per la trentaduenne. L’incidente sulla provinciale 237, strada che più volte aveva percorso insieme agli amici centauri del gruppo «Coste and furious», di cui era punto di riferimento.

Purtroppo vani i soccorsi

Claudia Cocchetti aveva 32 anni Per Claudia le ferite riportate nella drammatica caduta contro il guardrail si sono rivelate purtroppo fatali: è morta sotto gli occhi del fidanzato, che era alla guida della stessa moto. L’incidente è avvenuto sabato 2 novembre al pomeriggio, poco dopo le 15,30, a Barghe: i due avevano deciso di fare un giro della Valsabbia in sella alla loro Bmw R1250: lui alla guida, lei seduta sul sellino posteriore. Insieme ad altri amici, con cui la coppia si era incontrata in un bar molto frequentato da motociclisti a Lemprato di Idro nel primo pomeriggio, avevano fatto il giro in moto e poi deciso di tornare a casa. Ma non potevano sapere che un tragico destino li attendeva a Barghe, dopo una giornata trascorsa in allegria: sull’asfalto hanno incrociato una striscia oleosa sparsa sull’asfalto verosimilmente da un veicolo passato di lì non molto tempo prima. Nell’affrontare la stretta curva di San Gottardo, la gomma anteriore della Bmw ha perso aderenza sull’olio e la moto è andata a sbattere contro il guardrail sulla destra.

I soccorritori hanno tentato di rianimarla

Mentre moto e pilota sono rimbalzati sull’asfalto, colpendo la motocicletta che li seguiva, una R1, per fortuna senza farla cadere, Claudia Cocchetti è andata a sbattere contro il supporto della protezione d’acciaio a lato della strada. Inutile il tentativo di rianimazione da parte dei volontari del 118 bresciano, intervenuti insieme all’equipaggio dell’auto medicalizzata. La trentaduenne era morta nell’urto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Valle Sabbia, che ora stanno anche cercando di rintracciare il veicolo che perso una grande quantità d’olio, fra Ponte Re e l’abitato di Barghe, probabilmente appunto poco tempo prima del passaggio del gruppo di motociclisti. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente, infatti, la presenta dell’olio sulla strada era evidente.

Il dolore nel paese d’origine

Claudia Cocchetti, che avrebbe festeggiato il compleanno fra pochi giorni, era appunto originaria di Bossico, paese da cui se ne era andata qualche tempo dopo la conclusione delle scuole superiori, ma dove ancora oggi tornava per trovare la mamma, Rosaria Sorrentino, nella casa dove era cresciuta.