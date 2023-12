«Ostaggio di droga e gioco. Per lui Campa era un papà»

El Makkaoui il 19 aprile 2022 uccise il padre della sua ex fidanzata Federica, colpendolo con un martello mentre si trovava nella sua abitazione. E questo per 500 euro, dei seimila che El Makkaoui disse di aver dato all’uomo per una Renault Clio che, dopo la fine della relazione sentimentale con la figlia, la vittima gli aveva richiesto indietro per poi venderla. Il giovane confessò poi tutto ai carabinieri.Come già durante il processo di primo grado, l’avvocato ha evidenziato lo stato di vita del ragazzo, che aveva dipendenze patologiche: ludopatia e tossicodipendenza. Quindi, rileva, nel caso specifico, se il motivo è stato la «spasmodica necessità» di avere denaro, come scrive la Corte di Bergamo, non per fare una vita agiata ma per «soddisfare due esigenze psicologicamente cogenti, che costituiscono quasi, si osa dire, una forza maggiore, non si può parlare di motivo abietto o futile». Sui trascorsi di El Makkaoui, il legale ha ricordato che ha avuto una «difficile storia fin dall’infanzia, con gravi vissuti di abbandono», citando la consulenza della difesa che parla di «una storia di deprivazione affettiva».