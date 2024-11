Osteopata all’asilo di Costa Volpino: «Il moto migliora l’apprendimento»

Insieme all’esperto di inglese e a quello di musica, all’asilo arriva anche l’osteopata. I bambini di oggi vanno meno in bicicletta e maneggiano di più gli smartphones, si piegano sugli schermi e fanno meno movimento. Gli effetti negativi si vedono nella mancanza di coordinazione, nelle scoliosi alla schiena, nei problemi al bacino o alle anche, nell’appoggio dei piedi. Per contrastare questi problemi, la scuola per l’infanzia dell’istituto comprensivo di Costa Volpino ha avviato un progetto intitolato «La scuola in movimento», che nel sottotitolo ha l’obiettivo di coniugare il movimento con l’apprendimento. Le attività proposte ai bambini dai 3 ai 6 anni vengono ripetute più volte nel corso della settimana e nei giorni scorsi è stata proposta anche una giornata di giochi e divertimento insieme ai genitori, alla quale ha contribuito anche Claudia Cretti, la campionessa di ciclismo cresciuta proprio a Costa Volpino.