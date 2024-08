Passa 27 volte con il rosso: multe per oltre 4mila euro per un «corriere»

Oltre 4mila euro di multe per 27 passaggi con il rosso del semaforo in un mese e mezzo: è la somma totale che ha dovuto versare al Comune di Carobbio uno spericolato automobilista, pizzicato dal «Rosso stop» lungo la via Variante per Cicola, poco distante dal confine con Chiuduno. L’uomo, un addetto alle consegne, è stato immortalato per ben 27 volte (tra dicembre e gennaio) dalla telecamera installata a dicembre. È stato recidivo nella violazione commessa: ha attraversato l’incrocio con il rosso del semaforo più o meno alla stessa ora, tra le 3 e le 4 di notte, durante l’orario di servizio.