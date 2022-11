Ponte tra Sarnico e Paratico: lavori nella notte. Si replica il 14 novembre

Notte di lavori tra giovedì e venerdì 11 novembre sul ponte a Sarnico per il posizionamento di sei giunti di dilatazione trasversali alla strada a sicurezza del prezioso crocevia viabilistico sul lago che separa le province di Bergamo e Brescia fra Sarnico e Paratico sulla Strada statale 469 «Sebina occidentale». Disagi contenuti, seppur non sono mancati gli automobilisti che si sono rivolti al personale dell’impresa veneta che ha in carico i lavori di competenza dell’Anas, nel tentativo di poter transitare comunque, evitando i percorsi alternativi stabiliti e che prevedevano il passaggio dal Basso lago alla Valcalepio e quindi a Capriolo sulla SS.469 . Durante i lavori sul ponte è stato comunque assicurato il passaggio per i pedoni sulle corsie laterali dedicate.