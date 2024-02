Pontoglio, sbatte la testa contro un rimorchio: muore operaio di Telgate

Un operaio di 61 anni, Giorgio Vavassori, è morto mercoledì mattina 28 febbraio in un’azienda di Pontoglio, in via Giuseppe di Vittorio, nella zona industriale del paese. L’uomo, residente a Telgate e molto conosciuto in paese, aveva appena varcato il cancello per iniziare il turno poco dopo le 5.30 in sella alla sua moto e, per motivi ancora da chiarire, è andato a sbattere la testa contro un rimorchio parcheggiato nel piazzale dell’azienda.