«Ragazzi on the road» a scuola di sicurezza in acqua con i vigili del fuoco - Foto e video

Otto giovani di Bergamo e provincia a lezione di sicurezza con i vigili del fuoco nel lago d’Iseo. Sabato 7 settembre, per il penultimo appuntamento della stagione estiva con il «presidio di pronto intervento» che ha visto in azione con una imbarcazione per tutta l’estate i pompieri di Bergamo, i vigili del fuoco sono scesi in acqua insieme ai giovani del progetto «Ragazzi on the road», iniziativa nata in terra bergamasca 17 anni fa e che vede le nuove generazioni in prima linea accanto alle forze dell’ordine e ai soccorritori.

Spesso sulla strada per sensibilizzare i giovani sul tema della prevenzione degli incidenti, stavolta l’iniziativa si è svolta in acqua. Al circolo velico di Sarnico si è tenuta prima una lezione teorica, poi i ragazzi - di età compresa tra i 16 e i 20 anni - sono stati coinvolti in una sessione pratica in acqua, per provare in prima persona le manovre da attuare in caso di soccorso. Tema della giornata formativa è infatti la «Sicurezza in ambiente acquatico».

Per i vigili del fuoco è stata anche l’occasione per fare il punto sul progetto di monitoraggio del Sebino «Lago sicuro», che ha visto in azione i motoscafi del comando sulle acque del lago con base operativa al Circolo velico di Predore. Dal 4 agosto i servizi di pattugliamento dei vigili del fuoco sono stati già 12. Questo weekend è il penultimo fine settimana di controlli con il natante Prowork 760, mentre il prossimo sarà l’ultimo.