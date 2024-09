Ritaj, il giorno dell’addio. Affidato l’incarico per la perizia

Oggi, venerdì 6 settembre, è il giorno dell’ultimo saluto alla piccola Ritaj Lahmar, che sarà sepolta nel pomeriggio nel cimitero islamico di Bergamo a Colognola, in via per Azzano. Conclusi gli esami del medico legale incaricato dalla pm Letizia Aloisio, è stato infatti concesso il nulla osta per celebrare le esequie, alle 15 nella moschea di San Paolo d’Argon. Intanto, alla presenza dell’avvocato Laura Innovati, nominato dai genitori di Ritaj, ieri mattina la Procura ha affidato all’ingegner Paolo Panzeri l’incarico per verificare, in particolare, se l’altalena per disabili presente al parco di Villongo sulla quale stava giocando la bimba (e che l’ha poi colpita mortalmente dopo essere scivolata) presenti o meno delle difformità. E l’eventuale nesso causale con la morte della bambina.